البرازيلي باتيستا ينضم إلى مبادرة"خلك نشيط، وخلك سليم

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

انضم جوليو باتيستا النجم السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، وأندية ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي وروما الايطالي، إلى قائمة نجوم الكرة العالميين ضمن مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل "خلك نشيط، وخلك سليم" ، "be fit, be safe " .

ووجه بابتيستا رسالة إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات.

 

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  • خلك نشيط، وخلك سليم،
  • مبادرة
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