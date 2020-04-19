البرازيلي باتيستا ينضم إلى مبادرة"خلك نشيط، وخلك سليم

المصدر: البيان الالكتروني

انضم جوليو باتيستا النجم السابق للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، وأندية ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي وروما الايطالي، إلى قائمة نجوم الكرة العالميين ضمن مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل "خلك نشيط، وخلك سليم" ، "be fit, be safe " .

ووجه بابتيستا رسالة إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات.

انضم جوليو بابتيستا نجم المنتخب البرازيلي إلى قائمة نجوم الكرة العالميين المشاركين ضمن مبادرة #مجلس_دبي_الرياضي للتدريب في المنزل، خلك نشيط، وخلك سليم.@DubaiSC@J_Baptista81#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hzukqwojHL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 19, 2020