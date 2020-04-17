فيتيل: التجديد مع فيراري مسألة وقت

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد السائق الألماني سيباستيان فيتيل، أن التجديد مع فريق فيراري للفورمولا 1، مسألة وقت فقط، مشيراً إلى العقد الحالي منتهي أوائل العام الجاري.

وقال في مقابلة مع "سكاي سبورت": "اتواصل حالياً مع الفريق، وأعتقد أن الوضع سيكون أفضل عندما نعود للتنافس، وأنا متأكد أنه تم اتخاذ القرار الصحيح بإيقاف كل شيء، وعلى ثقة بأننا سنكون قادرين على الحديث عن العقد الجديد، قبل استئناف الموسم".

وأضاف: "من المستحيل توقع أي شيء في الوقت الحالي، ويجب علينا الحفاظ على صحة الشعوب، وهناك سيناريوهات متعددة للموسم الحالي، وآمل أن نتمكن من لعب أكبر عدد ممكن من السباقات، وأن نستمتع وننافس، ثم سنرى أين نقف".

وأكمل: "الوضع خطير، وهناك قيود في كل دول العالم لاحتواء الفيروس، والوضع قاتماً في بعض الدول الأوروبية ومنها إيطاليا، ويجب أن نحترم ونحمي الجميع، وليس فقط كبار السن، وأن نبقى في المنزل، ولا نتعامل مع الوضع باستخفاف، مقتنعين بأننا سنعود إلى الحياة الطبيعية".

وأختتم فيتيل، موجهاً شكره للكوادر الطبية، وقال: "أنا وعائلتي بخير، لا يوجد شيء للشكوى، ونحن محظوظون لأننا نقضي هذه الفترة في المنزل، حيث لدي حديقة يمكنني ممارسة التمارين والحفاظ على لياقتي البدنية فيها، وألعب مع أطفالي الصغار الثلاثة، والصعوبة فقط، في افتقادي لقيادة سيارات السباقات، وشكراً لجميع الأطباء لما يقومون به من جهود حالياً لمواجهة الفيروس".ِ