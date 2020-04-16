مجزرة تسريح الموظفين تضرب WWE

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أصدرت منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ( WWE ) قرارا بالاستغناء عن عدد من المصارعين و المنتجين و العاملين في عروض المنظمة بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا .

و بلغ عدد المصارعين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم حتى هذه اللحظة ١٩ شخصا ابرزهم النجم المخضرم كيرت انجل، زاك رايدر، روسيف و آخرين ، فيما ذكرت عدد مصادر بأن الرقم مرجح الى الارتفاع في الأيام المقبلة .

و كان فينس مكمان رئيس مجلس ادارة المنظمة قد عقد إجتماعا طارئًا مع المدير التنفيذي و المدير المالي للمنظمة ، لبحث اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة للحد من الخسائر المالية و التي تواجهها ( WWE) بسبب فيروس كورونا .

و قرر مكمان خفض نفقات أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذي، تخفيض نفقات العروض المباشرة، تخفيض نفقات المصارعين إلى جانب الاستعانة بموظفين واستشارات من جهات خارجية، و تأخير يصل إلى ستة أشهر للانتقال إلى المقر الجديد للشركة “والذي ما زال تحت الانشاء” .