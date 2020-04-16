حاكم فلوريدا يكشف حقيقة تدخل ترامب في WWE

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكد حاكم ولاية فلوريدا الامريكية رون ديسانتيس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتدخل إطلاقًا في قرار السماح بعودة عروض منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ( WWE ) للبث على الهواء مباشرة رغم الإجراءات التي اتخذتها الولاية للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وأضاف حاكم ولاية فلوريدا بأنه سمح لجميع أنواع الرياضة التي يتم بثها على شاشات التلفاز بالاستمرار في حال رغبتهم بذلك ولكن بدون جمهور ومع مراعاة أمور السلامة العام، مشيراً بأنه تواصل مع المسؤولين في سباق ناسكار للسيارات بهدف الاستمرار في السباقات لكنّهم رفضوا الأمر .

وكان حاكم فلوريدا قد اصدر قرارا يعتبر فيها عروض ( WWE) من الأعمال الضرورية التي لا غنى عنها و السماح لهم بالعمل و إقامة العروض دون الحضور الجماهيري، مما أثار جدلًا واسعًا وصل إلى حد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل لصالح صديقه فينس مكمان رئيس مجلس إدارة ( WWE) و الضغط على حاكم ولاية فلوريدا لإعادة العروض مرة أخرى .