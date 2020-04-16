ميركل: عودة "البوندزليغا" نهاية أغسطس المقبل

المصدر: وكالات

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن التجمعات الرياضية والفنية والحفلات ستظل محظورة حتى يوم 31 أغسطس المقبل لأنها تساهم بشكل كبير في انتقال الفيروس المستجد .

مؤكدة أن بلادها تراهن على عودة الدورى الممتاز " البوندزليغا " نهاية شهر أغسطس المقبل بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا الوباء الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة وأدى إلى توقف الأنشطة الرياضية.

ويبقي خيار إقامة مباريات الدورى الألماني بدون جمهور ضمن الإجراءات التي سيتم على أساسها استكمال المسابقة حتى يصبح هناك عائد مادي كبير من البث التلفزيوني خلال الجولات التسع المتبقية لتجنب الأزمة الاقتصادية للأندية.