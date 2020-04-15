ترامب: مشاهد مباراة بيسبول أقيمت قبل 14 عاماً .. أمراً ممل

المصدر: أ ف ب

وقال ترامب اليوم "علينا استعادة رياضتنا. لقد ملت مشاهدة مباريات في البيسبول أقيمت قبل 14 عاما". وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها ترامب الى استئناف الدوريات المحلية، إذ أبدى أيضا في أوائل الشهر الحالي ثقته بعودة المنافسات، "عاجلا وليس آجلا"، لكنه امتنع عن تحديد جدول زمني لهذه العودة.



وفي اتصال هاتفي جماعي مع مفوضي الدوريات الرياضية الرئيسية في البلاد، أعلم ترامب في حينها مفوض دوري كرة القدم الأميركية رودجر غودل بأنه متفائل بإمكانية انطلاق الموسم الجديد كما كان مقررا في سبتمبر.



وتسبب فيروس "كوفيد-19" بتعليق كافة البطولات الوطنية في الولايات المتحدة، مثل دوري كرة السلة للمحترفين، دوري البيسبول، دوري كرة القدم والدوري الوطني للهوكي.



ويدرس مسؤولو دوري البيسبول ودوري كرة السلة إمكانية استئناف المنافسات خلف أبواب موصدة من دون جمهور وعلى ملاعب محايدة، وذلك لتقليل مخاطر العدوى التي يمكن أن تنجم عن الحضور الجماهيري.



ومع ذلك، تحدث ترامب بتفاؤل عن عدة المنافسات بحضور الجمهور، موضحا "لن يكون هناك فصل (تباعد اجتماعي) لبقية حياتنا على هذا الكوكب. نحن بحاجة لذلك في هذه الفترة من الزمن، لكن في نهاية المطاف سيكون الناس قادرين على شغل تلك المقاعد في المدرجات بجانب بعضهم البعض. أنا لا ألتزم بذلك، لكن سيكون من الرائع إذا استطعنا".

