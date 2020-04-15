جواز بيولوجي يوقف العداء الكيني

المصدر: أ ف ب

اعلنت وحدة النزاهة في العاب القوى أنها اوقفت بصورة موقتة العداء الكيني دانيال كينيوا بطل ماراتون لندن عام 2017 بسبب وجود بعض المخالفات في جوازه البيولوجي.

وقالت وحدة النزاهة على حسابها على تويتر "قررت وحدة النزاهة بصورة موقتة ايقاف العداء دانيال كينيوا وانجيرو الاختصاصي في سباق الماراتون بمفعول فوري لخرقه قوانين الجواز البيولوجي الخاص به في ما يتعلق بقوانين مكافحة المنشطات.

واوضحت ان التهمة الموجهة الى العداء البالغ من العمر 27 عاما هي "اللجوء الى مواد ممنوعة". بالاضافة الى فوزه بماراتون لندن عام 2017، حل كينيوا ثامنا في بطولة العالم التي اقيمت في العام ذاته في العاصمة البريطانية ايضا قبل ان يحل خامسا في ماراتون نيويورك عام 2018.