ابراهيموفيتش يستفزّ بوغبا بتحدّ جديد

المصدر: دبي-عدنان الغربي

واصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي تحديه للفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ضمن معركة استعراض المهارة خلال فترة الحجر الصحي التي يلتزم بها كل اللاعبين حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

ونشر ابراهيموفيتش مقطع فيديو جديد على حسابه في انستغرام وهو يرتدي قميص لوس أنجليس ليكرز يحمل اسمه ورقمه على ظهره و يستعرض مهارته في اللعب بالكرة وعلق :" زلاتان ضد بوغبا".

وكان بول بوغبا استجاب لتحدي ابراهيموفيتش الأسبوع الماضي من خلال المشاركة في تحدي تسديد الكرة بالكعب عندما رد عليه بفيديو أظهر مهارته العالية بضربة خلفية دقيقة ارتدت من الحائط مباشرة إلى طوق كرة السلة، ثم علق:" كان شرفًا أن أتحدى الأسد وأتغلب عليه، الآن انتهت اللعبة."