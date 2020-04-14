ميسي يثني على قدرات الطفل المعجزة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ويبلغ آرات 8 سنوات ولديه أكثر من 3 ملايين متابع على إنستغرام، ويمارس العديد من الرياضات أبرزها كرة القدم والجمباز ويطلق عليه البعض اسم "الطفل العنكبوت".