ميسي يثني على قدرات الطفل المعجزة

أثنى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة على قدرات الطفل الإيراني آرات حسيني وتفاعل مع رسالته التي أرسلها إليه عبر انستغرام قال فيها:" مرحبا ليونيل ميسي أنا أحبك" وأرفقها مع مقطع فيديو استعرض فيه بعض من مهاراته،
ورد قائد برشلونة:" شكرا آرات، أرى الكثير من الجودة في لعبك، مثير للإعجاب، عناق."
ورد الطفل:" شكرا ليو ميسي على تفاعلك، أتمنى اللعب في برشلونة يوما ما." فيما كتب والده:" يحلم ابني باللعب في برشلونة كل ليلة، ويقارن نفسه بميسي ويقول دائمًا أنه يريد أن يكون مثل ليو عندما يكبر، إنه يبذل قصارى جهده دائما لتحقيق أحلامه."
ويبلغ آرات 8 سنوات ولديه أكثر من 3 ملايين متابع على إنستغرام، ويمارس العديد من الرياضات أبرزها كرة القدم والجمباز ويطلق عليه البعض اسم "الطفل العنكبوت".