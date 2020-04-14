نجم NBA يتبرع بـ650 جهاز كومبيوتر للأطفال المحتاجين

المصدر: أ ف ب

تبرع راسل وستبروك نجم هيوستن روكتس وأحد أفضل هدافي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بـ 650 جهاز كمبيوتر للأطفال المحتاجين، وذلك في ظل إقفال المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعاونت مؤسسة "واي نات" الخيرية التي أسسها وستبروك مع شركة "كومب-يو-دوبت" غير الربحية لتأمين أجهزة كمبيوتر للأطفال الذين ليس باستطاعتهم الحصول عليها.

وقال كولين ديمبسي من "كومب-يو-دوبت" أن "الهدية السخية ستسمح لنا بزيادة مخزوننا بشكل كبير وضمان قدرتنا على الاستمرار في سد الفجوة لعائلات هيوستن الأكثر احتياجا".

وتابع "يفتقر واحد من كل 3 طلاب محرومين اقتصاديا في منطقة هيوستن الى إمكانية الحصول على جهاز كمبيوتر في المنزل. ومع انتشار +كوفيد-19+ وإغلاق المدارس، هناك حاجة فورية الى إيصال المزيد من أجهزة الكمبيوتر للطلاب والأسر غير القادرين على الوصول اليها".