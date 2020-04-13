العامري يعد اللاعبين نفسياً أثناء الحجر المنزلي

خص الدكتور ناصر العامري اختصاصي علم النفس الرياضي، (البيان الرياضي) بمقطع فيديو وجه خلاله نصائح ورسائل مهمة للاعبي كرة القدم والرياضيين كافة المتواجدين حاليا بمنازلهم تقيدا بتوجيهات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،
وطالبهم بضرورة التركيز على الصحة، والأداء البدني، والنفسيات والتعامل مع الوضع الحالي باعتباره تحدي جديد وعليهم أن يتجاوزوه مثل الإصابة التي تجعل اللاعب ينقطع عن التدريبات،
وأضاف: لا يعتبر الجلوس في البيت حاليا بمثابة كارثة، وعلي الرياضيين الحرص على إدارة الوقت والتغذية الجيدة والتدريبات اليومية وتطوير الذات نفسيا وثقافيا وتنويع الأنشطة الاجتماعية في البيت مع الأهل والعائلة والاسترخاء واستدعاء الأفكار الايجابية والتفاؤل للاستفادة بأكبر قدر ممكن فرصة البقاء في المنزل فهي فرصة لا تتكرر
#العامري يعد اللاعبين نفسياً أثناء الحجر المنزليhttps://t.co/2PQ1Ckrc0X #خلك_في_البيت #StayHome #كوفيد_19#كورونا_الجديد#COVID19#وقاية_وأمان #صحتكم_أمانة#الوعي_أهم_وقاية#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uQfmHJda9e— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 13, 2020