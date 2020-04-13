العامري يعد اللاعبين نفسياً أثناء الحجر المنزلي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

خص الدكتور ناصر العامري اختصاصي علم النفس الرياضي، (البيان الرياضي) بمقطع فيديو وجه خلاله نصائح ورسائل مهمة للاعبي كرة القدم والرياضيين كافة المتواجدين حاليا بمنازلهم تقيدا بتوجيهات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،

وطالبهم بضرورة التركيز على الصحة، والأداء البدني، والنفسيات والتعامل مع الوضع الحالي باعتباره تحدي جديد وعليهم أن يتجاوزوه مثل الإصابة التي تجعل اللاعب ينقطع عن التدريبات،

وأضاف: لا يعتبر الجلوس في البيت حاليا بمثابة كارثة، وعلي الرياضيين الحرص على إدارة الوقت والتغذية الجيدة والتدريبات اليومية وتطوير الذات نفسيا وثقافيا وتنويع الأنشطة الاجتماعية في البيت مع الأهل والعائلة والاسترخاء واستدعاء الأفكار الايجابية والتفاؤل للاستفادة بأكبر قدر ممكن فرصة البقاء في المنزل فهي فرصة لا تتكرر