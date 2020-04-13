20500 يورو لقميص نادال في مزاد خيري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

بيع قميص نجم التنس الإسباني رافائيل نادال بمبلغ 20500 يورو وذلك في المزاد الخيري الذي نظمه الاتحاد الإسباني لكرة السلة ضمن حملة لجمع الأموال للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وجمع قميص نادال الذي ارتداه أثناء فوزه بلقب بطولة رولان غاروس عام 2019 مبلغاً أكبر من زوج من الأحذية موقعة من نجم كرة السلة الراحل الأمريكي كوبي براينت الذي توفي في يناير الماضي (6100 يورو).

وبلغ إجمالي الأموال التي بيعت خلال المزاد الذي عرض 78 قطعة من مقتنيات وقمصان وأحذية عدد من النجوم 141 ألف يورو سيتم تخصيصها لمكافحة فيروس كورونا الذي ضرب العالم.

وكان نادال قد تبرع بالقميص الذي ارتداه خلال تتويجه ببطولة رولان غاروس العام الماضي للبيع في المزاد ضمن محاولات النجم الإسباني للتصدي لفيروس كورونا، بعدما كان قد أطلق أواخر مارس الماضي حملة لجمع 11 مليون يورو لمواجهة كورونا في إسبانيا، بالمشاركة مع مواطنه نجم كرة السلة بول غاسول.