روندا روزي: مواجهات المصارعة تمثيل

المصدر: متابعة- خالد المهيري

وصفت نجمة منظمة الفنون القتالية سابقا ( UFC ) و منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ( WWE ) روندا روزي مواجهات المصارعة الحرة بالمزيفة وإنها تميل إلى التمثيل.

كما هاجمت روزي في تصريحات لها في إحدى المواقع الرياضية ، الفئة المتذمرة من الجماهير بسبب الكثير من الانتقادات التي وجهت لها .

وقالت إن هؤلاء لا يستحقون الوقت الذي يضحي به هؤلاء النجوم بعيدا عن عائلاتهم، مضيفة إنها لن تتهاون مع هؤلاء لأنها بحاجة لكل الطاقة التي بداخلها من أجل عائلتها.

واثارت تصريحات روزي غضب عدد كبير من نجوم عالم الحلبات ،مما دفعها الى التراجع و تبرير ما قالته بأنه يندرج من باب المزاح ليس أكثر، وأنها تحب WWE وحظيت بأوقات عظيمة، مؤكدة احترامها وحبها لجميع النجوم والنجمات هناك ، ولم تقصد الإساءة لأحد هناك.