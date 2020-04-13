‏WWE تعلن عودتها إلى بث العروض على الهواء مباشرة

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أكدت منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية ( WWE) رسمياً عودتها لبث عروضها الأسبوعية بشكل مباشر بعد ان كانت تبث مسجلة ، من مركز تدريب المصارعين في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الامريكية .

وأشارت WWE إلى أنها تدرك أهمية تقديمها للمحتوى الترفيهي للجماهير في الوقت الراهن، الذي تفرض خلالها معظم المدن الإقامة الجبرية على المواطنين في منازلهم للحد من انتشار الفيروس، وأكدت كذلك أن العروض ستقام في المركز بلا جمهور كما هو معتاد مؤخرا، وأن ستستخدم أقل عدد ممكن من العاملين لديها لاهتمامها الشديد بصحة الجميع.

وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة إثنين من العاملين بفيروس كورونا مما آثار المخاوف حول مستقبل العروض .