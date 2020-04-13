"حكيمي ينضم إلى مبادرة "خلك نشيط وخلك سليم

المصدر: البيان الالكتروني

أنضم أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي ولاعب نادي ريال مدريد الاسباني المعار الى نادي بروسيا دورتموند الألماني إلى مبادرة التدريب في المنزل" خلك نشيط، وخلك سليم" التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأعلن حكيمي انضمامه إلى المبادرة عبر مقطع فيديو نشره المجلس على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال اللاعب المغربي:" أهلا أصدقائي في دبي والإمارات، ابقوا في المنزل، كونوا آمنين ونشيطين ولا تنسوا التدريب."



وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.



ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط.. وخلك سليم" من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوفرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظًا على صحة أفراد المجتمع و سلامتهم.



وتضم قائمة النجوم العالميين الذين انضموا إلى المبادرة ريان غيغز النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد بطل إنجلترا وأوروبا عدة مرات، ومدرب منتخب ويلز لكرة القدم حالياً، الإيطالي بييرلويجي كولينا أفضل حكم في العالم سابقا ومدير تطوير الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا"، الفرنسي أريك أبيدال النجم السابق لمنتخب بلاده و أندية برشلونة وموناكو وليون، والمدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة

إضافة إلى البرتغالي لويس فيغو أفضل لاعب في العالم وبطل أوروبا سابقا ونجم وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وانتر ميلان السابق، والمدافع الأسطوري روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقا،

والفرنسي نيكولا أنيلكا نجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سابقا، ومواطنه مايكل سيلفيستر النجم السابق لمنتخب الديوك، وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي، وباتريك كلوفيرت النجم السابق للمنتخب الهولندي واندية أياكس أمستردام وميلان وبرشلونة.