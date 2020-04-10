الإمارات في مدرجات دينامو بريست البيلاروسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لجأ نادي دينامو بريست إلى طريقة جديدة لملء المدرجات الفارغة بسبب فيروس كورونا، خلال مباريات الدوري البيلاروسي، المسابقة الوحيدة في العالم التي لم تتوقف حتى الآن.

ففي الوقت الذي بدأ فيه المشجعون المحليون لنادي دينامو بريست، حامل اللقب، البقاء في المنزل، ملأ النادي مدرجاته بعارضات رياضية تضم صوراً من وجوه أنصاره.

كما تم تمثيل عدد من البلدان حول العالم بمشجعين افتراضيين في المدرجات خلال المباراة، وظهرت في المدرجات وجوه أنصار دول من بينها الإمارات والمملكة المتحدة وروسيا وإيران.

وأوضح موقع «بي بي سي سبورت» أن الفكرة بدأت بدعوة النادي المشجعين من جميع أنحاء العالم إلى شراء تذاكر افتراضية عبر الإنترنت، على أن يتم لصق صور وجوههم على رأس دمية أزياء تجلس داخل الاستاد، ويحصل الداعمون أيضاً على برنامج يوم المباراة ويرسل إلى عنوان منزلهم.

ولن يكون المقصود من الأمر زيادة دخل النادي من الأموال، لأنه سيتم التبرع بالأموال التي تم جمعها من أجل مكافحة فيروس كورونا، ولذلك أعرب الكثير من مشجعي الكرة من جميع أنحاء العالم عن سعادتهم بتلك الفكرة.

وبالفعل نشر النادي صور بعض الوجوه الكارتونية للمشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في المباراة التي فازوا فيها 2-0 على شاختور سوليجورسك في كأس بيلاروسيا يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن يكرر النادي الفكرة في مباراته المقبلة في الدوري بعد غدٍ الأحد، مع العلم أن دينامو بريست فاز بالدوري البيلاروسي الممتاز الموسم الماضي، وهو أول لقب له في المسابقة.