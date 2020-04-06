شاهد .. كيف تكسر شارابوفا الملل؟

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

يحاول نجوم الرياضة كسر الملل أثناء فترة تواجدهم في المنزل ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بأشكال مختلفة، تدريبات رياضية وهوايات متنوعة لكن لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا قامت بخطوة جريئة عندما تواصلت مباشرة مع متابعيها وجمهورها عبر الفيديو.

وقامت بخطوة أكثر جرأة بمشاركة رقمها هاتفها الشخصي على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر رسالة وجهتها لجمهورها في مقطع فيديو شاهده حتى الآن 3,2 ملايين شخص على تويتر وحوالي 700 ألف متابع على انستغرام وأكثر من نصف مليون على فيسبوك.

ويذكر أن شارابوفا (32 عاما) أعلنت اعتزالها في فبراير الماضي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والالقاب في عالم الساحرة الصفراء.