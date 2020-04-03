غموض يسيطر على حادث هبوط طائرة ميسي الاضطراري

المصدر: البيان الإلكتروني

هبطت طائرة خاصة مملوكة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اضطرارياً في مطار بروكسل بالعاصمة البلجيكية، بسبب خطأ في الطائرة، وفق ما كشفت عنه تقارير صحافية اليوم الجمعة.

ونقلت صحيفة اليوم السابع نقلاً عن ذا صن البريطانية، أن طائرة ميسي التي تصل قيمتها إلى 11 مليون جنيه إسترليني كانت تشق طريقها إلى تينيريفي في جزر الكناري، وعانت خلال الرحلة من مشاكل واضطر قائدها للهبوط اضطرارياً في بلجيكا صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الواردة من Flight Aware أن الطائرة طارت من سان كارلوس دي باريلوتشي في الأرجنتين، إلى مطار في ريسيفي بالبرازيل، وهي رحلة تستغرق 5 ساعات و51 دقيقة، ثم أقلعت من ريسيفي الليلة الماضية، حيث قامت برحلة إلى بروكسل، وهبطت صباح اليوم.

وأشارت إلى أن آخر رحلات الطائرة قبل ذلك من الأرجنتين إلى بورت إليزابيث جنوب أفريقيا وقامت بالعودة في عطلة نهاية الأسبوع يومي 21 و 22 مارس، ولا يوجد حالياً أي معلومات عن هوية من كان على متن الطائرة سواء ليونيل ميسي أو أي فرد من عائلته.