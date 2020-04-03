المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن برنامج دورة الألعاب الآسيوية للشباب

المصدر: الكويت-البيان الرياضي



أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي البرنامج الرياضي لدورة الألعاب الاسيوية الثالثة للشباب المقررة في شانتو الصينية في نوفمبر 2021.

ويتضمن البرنامج 18 رياضة، منها رياضات أولمبية تقليدية كألعاب القوى والالعاب المائية والجمباز وكرة القدم، وأخرى جديدة في البرنامج الاولمبي كركوب الامواج وتسلق الصخور وسباق قوارب التنين (دراغون بوت ريسينغ) المعروفة بشعبيتها الكبيرة في آسيا والووشو.

وتقام دورة الألعاب الاسيوية الثالثة للشباب في شانتو، وهي مدينة ساحلية في مقاطعة غوانغ دونغ الصينية، من 20 إلى 28 نوفمبر 2021.

وفي رسالة إلى رؤساء وأمناء السر في 45 لجنة أولمبية وطنية بتاريخ الاول من أبريل، أعرب مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم عن أمله في أن يكون الجميع "آمنا وبصحة جيدة"، وعن ثقته في أن تكون جميع الاحتياطات اللازمة متخذة لمحاربة وباء كورونا (كوفيد – 19).

وتابع المسلم: إن المجلس الاولمبي الاسيوي، ومع مواصلة اعتماده سياسة عزل صارمة للغاية، فإنه يواصل نشاطاته وتواصله مع مختلف اللجان المنظمة للالعاب الاسيوية لضمان عدم تعرقل الاستعدادات لهذه الالعاب.

وأضاف مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي: وفي هذا الصدد، يسرني أن أبلغكم بأن المجلس الأولمبي الآسيوي اعتمد، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الاسيوية الثالثة للشباب، موعد إقامة الدورة وبرنامج الرياضات فيها.

والرياضات الـ 18 في برنامج الدورة هي: ألعاب القوى، الرياضات المائية (السباحة والغطس وكرة الماء)، البادمنتون، كرة السلة المصغرة، الكرة الطائرة الشاطئية، سباق قوارب التنين، كرة القدم، الجمباز، الغولف، كرة اليد، رقص الهيب هوب، تسلق الصخور، الرغبي، الشراع، كرة الطاولة، التايكواندو، ركوب الامواج والووشو.

وأطلق المجلس الاولمبي الاسيوي دورة الألعاب الاسيوية للشباب عام 2009، فأقيمت النسخة الاولى في سنغافورة، والثانية في نانجين بالصين عام 2013، وشكلتا اختبارين مهمين للمدينتين قبل استضافتهما دورتي الالعاب الاولمبية للشباب الاولى والثانية على التوالي في 2010 و2014.

وكان المجلس الاولمبي الاسيوي منح استضافة دورة الألعاب الآسيوية الرابعة للشباب للعاصمة الأوزبكية طشقند في 2025.

وتستضيف الصين دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة في مدينة سانيا بمقاطعة هاينان من 28 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2020، ثم دورة الالعاب الاسيوية الصيفية التاسعة عشرة في هانغزهو بمقاطعة زهيجيانغ من 10 إلى 25 سبتمبر 2022.