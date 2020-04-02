غريزمان: الحجر الصحي وقاية وسلامة

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

أكد الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، أنه «يفتقد كرة القدم كثيراً»، بينما يلازم منزله بسبب الحجر الصحي جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال اللاعب خلال مداخلاته في دردشة مع متصفحي الإنترنت: «الحجر يسير بشكل جيد وهو أمر لا بد منه إذ يساعد على الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، لكنني أفتقد كرة القدم وعلينا التكيف مع الواقع الحالي خصوصاً وأننا لا نستطيع القيام بأي شيء».

كما تطرق اللاعب الذي تُوج مع منتخب الديوك بمونديال روسيا 2018 إلى تأجيل كأس أوروبا والتي كان من المفترض إقامتها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه خاب أمله جراء التأجيل، لكنه عاد وقال ربما يبدو الأمر افضل لنا في ظل معاناة عدد كبير من لاعبي منتخب فرنسا بسبب الإصابات التي حدثت للاعبين خلال الدوريات الأوروبية هذا الموسم، وأشار غريزمان إلى أنه مرتاح مع البلوغرانا ومع اللعب بجوار أفضل لاعب في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، معرباً عن أمله في عودة مسابقة الدوري الإسباني من جديد وفي كل الدول الأخرى وأن يعود الجمهور إلى المدرجات.