دوري أبطال افريقيا مهدد بالتأجيل

المصدر: متابعة- محمد فضل

يبدو أن تسرب فايروس كورونا الى عدد من دول القارة السمراء سيضع الاتحاد الافريقي " في ورطة كبيرة وستكون قيادات "الكاف" مُجبره على تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الابطال بين كل من الزمالك ضد الرجاء والوداد في مواجهة الاهلي المصري حيث كان مقرراً قيام مرحلة الذهاب في الاول والثاني من مايو القادم.

لكن التقارير الواردة من مقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة تشير إلى حتمية التأجيل واقتراح توقيت جديد هو الثاني عشر أو الثالث عشر من يونيو القادم .

وحال تزايد وتيرة وباء كورونا فسيضع المدغشقري أحمد أحمد رئيس الكاف وفقاً لصحف افريقية خيارات أخرى من بينها إقامة دور نصف نهائي بواقع مباراة فاصلة واحد او إقامة بطولة مجمعة في الكاميرون ومن ثم يكون اللجوء للخيار الاخير والذي يرفضه الجميع وهو إلغاء مسابقة دوري الابطال وكاس الكونفدرالية لكن كل هذه المقترحات مرهونة بمدى قدرة الدول الافريقية في الحد من انتشار فايروس كورونا وكيفية التعامل معه .