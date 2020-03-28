بالفيديو.. جون تيري يقوم بتوصيل المواد الغذائية إلى المحتاجين

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انضم جون تيري، نجم منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي سابقا، إلى الرياضيين الذين تطوعوا لتقديم خدمات إنسانية لكبار السن والفقراء ضمن الأنشطة الخيرية التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

ونشر جون تيري مقطع فيديو على حسابه على انستغرام يظهر فيه وهو يقوم بتوصيل المواد الغذائية والمنزلية الأساسية بسيارته الخاصة إلى الأسر الفقيرة والمحتاجين في قريته ضمن عمل خيري اجتماعي أطلقته خدمة "أوكشوت ديلفري" للتوصيل المنزلي بهدف خلق روح التضامن بين الناس.

وقال جون تيري:" أنا فخور بمساعدة صديقي جيمس ديفس والمشاركة في خدمة أوكشوت ديلفري. كانت مبادرة رائعة في ظل ما يحدث، وفكرة بسيطة تساعد في تماسك المجتمع رغم أننا بحاجة إلى الابتعاد الاجتماعي حاليا، جعل السكان المحليين يتطوعون بوقتهم من أجل توصيل المواد الغذائية والأساسية إلى منازل المحتاجين، اليوم كنت جزءا من فريق التوصيل وأحب مشاهدة الابتسامة على وجوه أولئك الذين يحتاجونها، كانت لحظة رائعة.

وشارك عدد من اللاعبين والمدربين في العديد من الأعمال الخيرية ضمن حملات التصدي لفيروس كورونا المستجد، مثل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي الذي أمضى يوما كاملا الأسبوع الماضي في توصيل المواد الغذائية الأساسية لكبار السن.