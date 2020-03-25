ميسي يدعم جهود مكافحة كورونا بمليون يورو

المصدر: وكالات

قدم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة مليون يورو إلى مستشفى في مدينة برشلونة وأخرى في الأرجنتين ، دعما لجهود مكافحة وباء كورونا، لينضم إلى نجوم آخرين في مقدمتهم غريمه البرتغالي كريستانو رونالدو ومدربه السابق بيب غوارديولا.

وأعلنت مستشفى كلينيك في برشلونة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن ليو ميسي قدم تبرعاً بمليون يورو لمكافحة فيروس كوفيد-19.

وتقدم المستشفى لميسي بالشكر الجزيل على إسهامه ودعمه.

فيما قالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية إن قيمة التبرع ستخصص لشراء أدوات طبية لعلاج مرضى فيروس كورونا وتوزع على اثنين من المستشفيات.