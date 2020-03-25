أندية «البريميرليغ» في خدمة المجتمع

المصدر: لندن - وكالات

انضمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» إلى مجال الخدمة العامة لمساعدة المحتاجين خلال أزمة فيروس «كورونا» المستجد. وجرى تعطيل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل المقبل نتيجة للأزمة العالمية الناتجة عن فيروس «كورونا» المستجد.

وقدم ليفربول تبرعات بقيمة 400 ألف استرليني لبنك طعام كما تبرع إيفرتون بـ50 ألف استرليني لتوفير الطرود الغذائية الأساسية والمساعدة المالية لشراء الأدوية وشحن رصيد الهاتف المحمول للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، ودعم زيادة فواتير الوقود ونصائح الصحة العقلية.

وتبرع لاعبو إيفرتون والمؤسسة الخيرية التابعة للنادي بعشرة آلاف استرليني عن كل مباراة من المباريات الأربع الأخيرة للفريق على ملعبه في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كذلك تعهد ليفربول وارسنال بدفع رواتب العمالة المؤقتة عن المباريات التي كانت من المفترض أن يخوضها كل فريق منهما على ملعبه حتى 30 أبريل المقبل وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف النشاط الكروي.

وجمع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 100 ألف جنيه استرليني لمساعدة بنوك الطعام في المدينة مع زيادة الطلب على الغذاء. ومن المنتظر أن يتم منح هذه الأموال إلى منظمة «تراسل تراست» الخيرية الإنجليزية التي تعمل في مجال توزيع المواد الغذائية على المحتاجين. ويبلغ عدد بنوك الطعام في بريطانيا 1200 بنك، منها 19 بنكاً في مدينة مانشستر وحدها.

وذكر سيتي ويونايتد في بيان مشترك عبر الموقع الرسمي للناديين، أنهما يشعران بالسعادة لتقديم المساعدة بأي طريقة يقدران عليها.

وقدم اندري روبرتسون مدافع ليفربول تبرعاً كبيراً لبنوك الطعام في غلاسغو. وذكرت تقارير صحفية أن روبرتسون مدافع ليفربول مسؤول عن التبرع المالي الكبير لبنك طعام في غلاسغو، حيث قدم أكثر من 53 ألف وجبة غذائية للمحتاجين.