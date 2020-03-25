برشلونة.. 4 يغادرون لعيون نيمار

المصدر: (برشلونة - وكالات)

كشف تقرير لصحيفة «سبورت» الإسبانية، أن برشلونة سيعرض عدداً من اللاعبين على سان جرمان الصيف القادم، للحصول على توقيع نيمار حيث يأتي البرازيلي نجم باريس سان جرمان، على رأس أولويات نادي برشلونة الإسباني، الذي يسعى لاستعادة أمجاده على الصعيدين القاري والمحلي.

ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة قد يعرض على إدارة سان جرمان مدافعه الدولي الفرنسي صمويل أومتيتي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، وكذلك التشيلي أرتورو فيدال وأخيراً مواطن نيمار الموهوب فيليبي كوتينيو، الذي يلعب هذا الموسم مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، ولا يرغب النادي البافاري في الإبقاء عليه، حسبما نقلت «آس» الإسبانية.