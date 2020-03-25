مورينيو يساعد كبار السن

المصدر: (لندن - وكالات)

سلطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الضوء على عمل جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، التطوعي مع منظمة خيرية للمساعدة في توصيل السلع الأساسية للمسنين، في منطقة «أنفيلد».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ظهر فيها المدرب البرتغالي وهو يقوم بتجهيز الأكياس والمواد التي بداخلها لتوصيلها إلى منازل كبار السن بالقرب من مكان تدريب توتنهام. وغرد مراسل شبكة «سكاي سبورتس»، مايكل بريدج: «في مكان ولادتي إنفيلد، كان هناك مساعد إضافي يقوم بتوصيل البضائع الأساسية للمسنين، إنه جوزيه الرائع».

ولم تقتصر المبادرة في الفريق على مورينيو فقط ، بل شارك عدد من لاعبي توتنهام في محاولات لتجاوز أزمة انتشار فيروس (كورونا) للبلاد. وتبرع ألديرفيريلد بأجهزة إلكترونية للمشافي من أجل مساعدة المرضى بالبقاء على اتصال مع أسرهم وأصدقائهم.