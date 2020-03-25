نجوم «البوندسليغا» يساندون أنديتهم

المصدر: (برلين - وكالات)

ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أمس أن لاعبي بايرن ميونيخ وأندية ألمانية أخرى في «البوندسليغا» وافقوا على تخفيض رواتبهم من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد. وأكد لاعبو بايرن على استعدادهم للتخلي عن 20 بالمئة من رواتبهم.

وبلغت قيمة الرواتب التي دفعها بايرن ميونيخ الذي يضم تشكيلة مدججة بالنجوم، الموسم الماضي 336.2 مليون يورو. وأوضحت الصحيفة أن لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ كانوا أول من اقترح بشكل تلقائي تخفيض الرواتب في ألمانيا، تلاهم لاعبو فيردر بريمن وشالكه، مضيفة أن المفاوضات جارية مع لاعبي بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

وتابعت أن السويسري لوسيان فافر مدرب دورتموند عرض بنفسه تخفيض راتبه.