«الفورمولا 1» تتوقع تنظيم 15 سباقاً

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلن تشايس كاري الرئيس التنفيذي لسباقات الفورمولا 1 أول من أمس أن برنامج بطولة العالم للفئة الأولى سيتضمن بين 15 و18 سباقاً رغم التأجيلات والإلغاءات التي تسبب بها فيروس (كورونا) المستجد.

وكان من المقرر أن يشهد موسم 2020 من بطولة العالم للفئة الأولى عدداً قياسياً من السباقات يبلغ 22 سباقاً ولكن تم تأجيل ستة منها حتى الآن، فيما ألغي سباقان. وقال كاري في بيان «ندرك حقيقة وجود خطر محتمل بتأجيل المزيد من السباقات المسجلة في البرنامج حاليا ولكننا نتوقع مع شركائنا أن يبدأ الموسم في لحظة أو أخرى هذا الصيف مع برنامج منقح من 15 إلى 18 سباقاً». وقال كاري «لا يمكن التنبؤ في الوقت الحالي ببرنامج أكثر دقة».