إيسكو يطلق حملة لجمع التبرعات لمكافحة كورونا

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أطلق لاعب ريال مدريد الإسباني إيسكو حملة لجمع التبرعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وذلك للمساهمة في شراء معدات طبية تساعد العاملين في المجال الصحي على مواجهة تداعيات الفيروس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إيسكو وزوجته الممثلة سارة سالامو أطلقا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي حملة طالبا فيها متابعيهم بالمشاركة في الحملة من أجل مكافحة الوباء، وبهدف جمع نحو نصف مليون يورو لشراء المعدات الطبية للمستشفيات الإسبانية.

وقال إيسكو:" نحن بحاجة إلى مساهماتكم لكبح جائحة هذا الوباء ومساعدة العاملين في المجال الصحي والأطباء والممرضات الذين يخاطرون بحياتهم من أجلنا".