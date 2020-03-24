«مان يونايتد» يسعى للتعاقد مع غودين

المصدر: (عواصم - وكالات)

يتطلع مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مرة أخرى للتعاقد مع المدافع المخضرم، دييغو غودين، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، بعد أنباء عن اقتراب رحيل النجم الأوروجواياني عن صفوف النيراتزوري الصيف المقبل، بعد فشله في التكيف مع النظام الإيطالي، منذ انتقاله إلى الإنتر قادماً من أتلتيكو مدريد.

وعلى الرغم من أن انضمام غودين إلى إنتر ميلان لم يمر عليه عام واحد، حيث انتقل إلى صفوف الأفاعي في الصيف الماضي، إلا أن غودين لم يعد مطلوباً كثيراً في خطط أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، وذلك بالنظر أيضاً إلى تألق اللاعب تحت قيادة دييغو سيميوني في صفوف الروخيبلانكوس، حيث كان أحد أفضل المدافعين في عالم كرة القدم.

ووفقاً لتقارير صحفية فإن مسؤولي أولد ترافورد مهتمون بالتعاقد مع اللاعب، بعدما عادت آمالهم مجدداً لضمه إلى صفوف الشياطين كما حدث من قبل أثناء تواجده في نادي العاصمة المدريدية، قبل أن يفضل الانتقال إلى إنتر بدلاً منهم.