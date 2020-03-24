5 أسماء على رادرار مورينيو في الصيف لإعادة توتنهام إلى الطريق الصحيح

المصدر: (عواصم - وكالات)

يستعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لشن ثورة تغييرات في العمود الفقري لوصيف دوري أبطال أوروبا نادي توتنهام الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى للتعاقد مع 5 لاعبين.

وكشفت مصادر عن الأسماء الخمسة، التي ينوى مورينيو جلبهم إلى توتنهام وهم: الجزائري يوسف عطال والبريطاني جمال لويس والنمساوي مارسيل سابيتزر والبرازيلي إيدير ميليتاو والفرنسي جيوفري كوندوبيا

وأكدت المصادر نفسها أن توتنهام سيمنح مورينيو 145 مليون يورو لإنجاز هذه الصفقات، وأضافت أن مورينيو يثق تماماً بقدرات مهاجميه ، ولذلك لن يبحث في الميركاتو عن مهاجمين.