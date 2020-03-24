كشريدة على رادار الزمالك

المصدر: (تونس - صالح قادري)

أفاد مصدر مقرب جداً من المدافع الأيمن الدولي للنجم الساحلي وجدي كشريدة أن هذا الأخير مطلوب من نادي الزمالك المصري لتعويض مواطنه وزميله السابق في النجم حمدي النقاز.

وكان كشريدة محل متابعة فرق أوروبية عدة خلال المريكاتو الماضي، ولا سيما من أندية فرنسية على غرار نادي نانت.

من جانب آخر أكدت مصادر إعلامية جزائرية أن المدافع الأيمن لشباب قسنطينة حسين بن عيادة مطلوب من الترجي التونسي، لكن يبدو أن هذا اللاعب يريد خوض تجربة احترافية في أوروبا لا سيما أنه محل متابعة من طرف نادي أندرلخت البلجيكي، فضلاً عن أنه محل متابعة من الزمالك المصري.