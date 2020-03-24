تيباس يتوقّع عودة الدوريات في مايو

المصدر: (مدريد - وكالات)

توقع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عودة كافة المسابقات الأوروبية بما فيها دوري أبطال أوروبا، مجدداً بحلول منتصف مايو المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا (كوفيد19-). وقال تيباس في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «بحلول منتصف مايو المقبل، يجب أن نكون قادرين على العودة مرة أخرى إلى جانب باقي البطولات الأوروبية الكبرى».

وتابع: «ربما تكون العودة قبل ذلك، لكن ذلك هو الموعد الذي نضعه في أذهاننا لنكون قادرين على استئناف المسابقة». وفي تصريحات لصحيفة «إل باييس» قال تيباس، إن قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) بتأجيل (يورو 2020) كان موفقاً، مشيراً إلى أن ذلك يمنح كافة الاتحادات وروابط مسابقات الدوري فرصة إنهاء الموسم الحالي.