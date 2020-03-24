ليموس يشيد بمكانة جوجيتسو الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني للجوجيتسو أن رياضة الجوجيتسو في الدولة تحظى بجميع أشكال الدعم والرعاية وهو ما ساهم في تحقيقها العديد من الإنجازات العالمية الرائدة.

وأعرب عن حبه الكبير لدولة الإمارات وتقديره لكل الجهود التي بذلتها في سبيل هذه الرياضة، مضيفاً: «يشعر مجتمع رياضة الجوجيتسو بأكمله بالامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لقاء دعمه الكبير لتطوير هذه الرياضة».

وأشاد بدعم عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مشيراً إلى أن الجهود البناءة التي بذلتها الإمارات في سبيل رفع مكانة رياضة الجوجيتسو تجربة بالغة الأهمية بالنسبة لي كمدرب.

وأكد أن التأهيل البدني والجسدي يعد من أهم العوامل الأساسية لتحقيق النجاح بالنسبة للاعب، مشيراً إلى أنه يشارك في الوقت الحالي مع الطاقم الفني لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو في العمل على رفع معدل أداء لاعبي الجوجيتسو الإماراتيين والمحافظة على لياقتهم البدنية عن طريق برنامج تدريب شامل يهدف إلى تطوير مستويات اللياقة البدنية والبرامج الغذائية الخاصة باللاعبين.