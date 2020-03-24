رسائل توعية من «تريزيغيه» و«كوكا»

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

وجه نجما منتخب مصر محمود حسن «تريزيغيه»، نجم أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن «كوكا» مهاجم فريق أوليمبياكوس اليوناني، رسائل توعية للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا داعين الجميع إلى الالتزام بالبيت، وكذلك ممارسة التدريبات في المنزل من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية.

ونشر «تريزيغيه» عدة صور خلال قيامه ببعض التدريبات والجري وصعود السلالم، وأوضح أنه يتدرب في المنزل مثل كل زملائه، حتى يكون جاهزاً حال استئناف الدوري الإنجليزي.

فيما نشر أحمد حسن «كوكا»، فيديو خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية حول حمام السباحة في حديقة منزله، وسبق وأكد اللاعب عدم تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، بعد إصابة رئيس ناديه، حيث قام النادي بفحص جميع اللاعبين وجاءت النتائج سلبية.