والدة رونالدو تتخطى جلطة دماغية

المصدر: (عواصم - وكالات)

ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن ماريا دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد غادرت المستشفى الذي نقلت إليه قبل أسابيع بعد تعرضها لجلطة دماغية. وبحسب مصادر فإن حالة ماريا جيدة حالياً ولا شيء يهدد صحتها.

ونقلت ماريا البالغة 65 عاماً، في الثالث من الشهر الجاري إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال، بعد تعرضها لجلطة دماغية، وقالت وسائل إعلام حينها إن والدة رونالدو عانت من سكتة دماغية، ناتجة عن حدوث تجلط دموي.

ومباشرة بعد تلقيه نبأ نقل والدته إلى المستشفى، قطع رونالدو مشاركته في تدريبات فريقه يوفنتوس، وسافر إلى مسقط رأسه جزيرة ماديرا، ليكون بجانب والدته.