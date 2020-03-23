اتجاه لإلغاء الموسم الكروي في مصر

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

يبحث أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، موقف الموسم الكروي الحالي، بعد قرار تعليق المسابقات الرياضية مدة 15 يوماً، لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وتتجه النية إلى إلغاء مسابقتي الدوري والكأس، بعد غموض الموقف، وبات استكمالهما أمراً بالغ الصعوبة.

ويحتاج الدوري إلى 3 أشهر لاستكمال جميع مبارياته.

ودعت فكرة إلغاء الدوري لطرح تساؤلات، على رأسها، كيفية تحديد البطل، في ظل مطالبات بمنح اللقب إلى فريق الأهلي، متصدر جدول الترتيب، لكن لا يوجد في اللائحة ما يفيد بذلك، أما التساؤل الثاني، هو موقف العقوبات الطويلة الأمد التي تم توقيعها على اللاعبين ، وكشف عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف ، أنه في حالة عدم استكمال الموسم الحالي، ستستمر العقوبات إلى الموسم الجديد.