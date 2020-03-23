وكيل لاعبين يطالب المريخ بأموال غير مثبتة

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

اعترف وكيل اللاعب الموريتاني عبد الحي أدومو، أنه لا يملك إثباتاً عن مستحقاته المالية لدى نادي المريخ السوداني، مؤكداً أنه حضر إلى الخرطوم وطالب بمستحقاته، إلا أنه اصطدم بحديث رئيس نادي المريخ، آدم سوداكال، وتأكيده أنه لا يملك إثباتاً على هذه المطالبات.

ويطالب وكيل اللاعبين، عبد الحي أدومو، بمستحقات مالية بطرف رئيس نادي المريخ، آدم عبد الله سوداكال، تصل إلى 25 ألف دولار. وقال أدومو إنه لعب دوراً كبيراً في تعاقد المريخ مع المدرب التونسي يامن الزلفاني، والطاقم الفني بقيادة رمزي العرفاوي، والمعد البدني ماريو، مشيراً إلى أن سوداكال وعد بإعطائه 25 ألف دولار نظير ذلك، غير أنه في النهاية لم يتحصل عليها.