البرازيلي مالكوم لا يستبعد تمثيل روسيا

المصدر: (عواصم- وكالات)

لم يستبعد البرازيلي مالكوم اللاعب السابق لنادي برشلونة والحالي لنادي زينيت الروسي، احتمال تمثيله منتخب روسيا مستقبلاً. وقال مالكوم خلال إنه من المحتمل أن يكون جاهزاً مستقبلاً لحمل قميص منتخب روسيا. وأوضح : «إذا لم أتلق دعوة من المنتخب البرازيلي، فلما لا (أمثل منتخب روسيا). إذا كان منتخب روسيا يريد مالكوم، فلماذا لا».

وتابع: « أولويتي هي منتخب البرازيل. أنا برازيلي، وأحلم باللعب مع المنتخب البرازيلي، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فلماذا لا تتم إعادة النظر في تغيير الجنسية الرياضية. هناك برازيليون فعلوا ذلك».