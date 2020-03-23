الملعب التونسي يتدرب عبر «واتس آب»

المصدر: (تونس- صالح قادري)

أجبر فيروس «كورونا» الدوري التونسي مثل بقية جل الدوريات في العالم على التوقف، وهو ما فرض على اللاعبين عدم التدرب بانتظام لفترة قد تطول، وحفاظاً على سلامة اللاعبين وعلى لياقتهم خصوصاً أن العودة إلى التدريب أمر مستبعد حالياً قام المعد البدني للملعب التونسي بالتشاور مع المدرب الأول جلال القادري بوضع برنامج تدريب خاص بكل لاعب، وقد وقع إرساله له عبر «واتس آب» حتى يلتزم بتطبيقه.

ويرتكز البرنامج عن بعد على ضرورة التزام اللاعب بالتدرب في الهواء الطلق مثل المسلك الصحي، بما أن كل صلات تقوية العضلات مغلقة. ويختلف برنامج التدريبات من لاعب إلى آخر، وذلك حسب وضعيته في الفريق أي أن اللاعبين الأساسيين، الذين اعتادوا الظهور باستمرار في تشكيلة الفريق لهم برنامج خاص يختلف عن اللاعبين البدلاء.