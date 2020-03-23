«البريميرليغ» يستهدف العودة في يونيو

المصدر: (لندن - وكالات)

ذكرت صحيفة تليغراف، أن الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، يستهدف استئناف المسابقة في أول يونيو، واستكمالها في ستة أسابيع قبل فترة الراحة، وانطلاق موسم 2020-2021 في أغسطس.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطة المبدئية، تمثل «أفضل سيناريو» لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين، رغم توقف النشاط. وتوقفت مسابقات كرة القدم الكبيرة في إنجلترا في 13 مارس، وأهمها الدوري الممتاز، حتى الرابع من أبريل، قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 أبريل.

لكن تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام واحد، فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول، بشرط تحسن الوضع الصحي. لكن عقود اللاعبين، التي ينتهي بعضها في آخر يونيو، ربما تمثل مشكلة، رغم أن الاتحاد الدولي (فيفا)، قال إنه ينظر في «إعفاءات» محتملة.