3 حلول لإكمال دوري أبطال أفريقيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعقد لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اجتماعاً في الأول من إبريل المقبل، لمناقشة مصير بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد "الكونفدرالية"، وسيكون أمام الاتحاد القاري، 3 حلول لإكمال دوري الأبطال، مع وصول البطولة إلى الدور نصف النهائي. والحل الأول، إقامة مباراتي نصف النهائي، واللتين يجمعان الأهلي المصري مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي، في الموعد المقرر في الأول من مايو المقبل.

والحل الثاني، إقامة مباراتي الدور نصف النهائي، بنظام مباراة واحدة على ملعب محايد، بدلاً من إقامته بنظام الذهاب والإياب، على أن يكون الملعب المحايد، هو استاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، والذي اختير لاحتضان نهائي دوري الأبطال.

والحل الثالث، تأجيل نصف نهائي البطولة إلى أجل غير مسمى، لحين انتهاء تفشي فيروس كورونا داخل القارة الأفريقية، خاصة وأن الفرق الأربعة غير جاهزة حالياً، مع توقف مسابقات الكرة في كل من مصر والمغرب.