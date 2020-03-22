عاشور يرفض الاعتزال

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

رفض حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي المصري - بعد استغناء الفريق عن خدماته - طلبات مسؤولي النادي بالاعتزال، مع تكريمه بصورة تليق بمسيرته مع الفريق، وتنظيم مباراة اعتزال كبيرة، يعود دخلها للاعب، إضافة إلى مساعدته على شق طريقه في مجالي الإدارة أو التدريب، والسماح له بالعمل في قناة الأهلي، غير أن اللاعب المخضرم فضّل إنهاء رحلة دامت 16 عاماً داخل جدران النادي، حقق خلالها 33 بطولة.

وقال: «الأهلي باعني بعد التاريخ الذي صنعته، لم أتوقع حدوث هذا بعدما قدمته للنادي». ويرى عاشور أنه لا يزال قادراً على العطاء.