«لن تمشي وحيداً» يتحوّل إلى رسالة تضامنية

المصدر: (عواصم - وكالات)

تحول نشيد نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم «لن تمشي وحيداً» (يو ويل نيفير ووك آلون) إلى رسالة تضامن في وجه تفشي وباء فيروس «كورونا» المستجد، حيث بثته الإذاعات، أول من أمس، في مختلف أرجاء ثلاثين دولة أوروبية، وتم بث النشيد في 180 محطة إذاعية أوروبية، وقال صاحب الفكرة منسق الأغاني الهولندي ساندر هوغندورن العامل في إذاعة «3 اف ام» المحلية قبيل بثه للنشيد «إنه موجه لكل شخص جالس في منزله، لكل شخص يعمل بجد». ونالت الفكرة استحسان العديد من الإذاعات الأخرى في أوروبا، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية.