قطبا مانشستر يدعمان جمعيات الطعام

المصدر: (لندن- وكالات)

تبرع قطبا كرة القدم في مدينة مانشستر الإنجليزية، سيتي ويونايتد، بمبلغ إجمالي قدره 100 ألف جنيه استرليني لدعم الجمعيات المعنية بتوفير الغذاء للمحتاجين، في ظل الحاجة المتزايدة لها جراء تفشي فيروس «كورونا» .وعادة ما يتم جمع التبرعات لدعم هذه الجمعيات من مشجعي الناديين خلال المباريات، التي تقام على ملعب كل منها، لكن القيود المفروضة على التجمعات للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19»، أدت إلى توقف المباريات.

وقال الناديان في بيان مشترك «إننا فخوران بالدور، الذي يؤديه مشجعونا في مساعدة جمعيات الغذاء المحلية، في ظل الضغوط المتزايدة، التي من المتوقع أن تفرض على هذه الجمعيات الخيرية بسبب تأثير فيروس كورونا».