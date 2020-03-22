الترجي ينفي التخلّي عن الشعباني

المصدر: (تونس- صالح قادري)

راجت مؤخراً أخبار أن الترجي التونسي دخل في مفاوضات مع مدرب الزمالك المصري الفرنسي كارتيرون، من أجل التعاقد معه خلفاً لمعين الشعباني، الذي تعرض للعديد من الانتقادات خاصة بعد خسارة الفريق في دوري الأبطال أمام الزمالك وكذلك السوبر الأفريقي، إلا أن مصدراً قريباً جداً من إدارة الترجي التونسي نفى نفياً قطعياً المفاوضات مع الفني الفرنسي، مؤكداً أن رئيس النادي حمدي المدب متمسك بالمدرب معين الشعباني، الذي حقق إنجازين كبيرين متتاليين بالفوز مرتين بدوري الأبطال. وأفاد المصدر نفسه أن الترجي التونسي لم يرد بسرعة عن تلك الأخبار، بل التزم الصمت لأن الفريق مقدم على مباريات حاسمة من أجل الدفاع عن لقب بطولة الدوري ، ويستعد لخوص السوبر المحلي أمام الصفاقسي.