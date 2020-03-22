«يورو 2020» تبحث عن اسم

المصدر: (بيرن - وكالات)

أثار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» جدلاً كبيراً حول اسم بطولة أمم أوروبا المقبلة، التي تم تأجيلها لمدة عام لتقام في 2021. في البداية، أعلن «يويفا» أن البطولة ستحتفظ باسم (يورو 2020) على الرغم من أن البطولة تم تأجيلها حتى عام 2021، وذلك عبر حسابه على «تويتر»، ولكن بعدها بفترة قام بمسح هذه «التغريدة».

وجاء في نصف «التغريدة» الأولى: «تم التأكيد: رغم أن البطولة ستقام مؤقتاً في الفترة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو 2021، ستظل معروفة باسم يورو 2020».واعتذر «يويفا» عن «التغريدة» الأولى وكتب في «تغريدة» جديدة أنه يعتذر عن هذا الخطأ. وكتب يويفا: «مع الاعتذار عن الخطأ السابق، لم نتخذ أي قرار حتى الآن حول اسم بطولة «يورو» التي سيعاد تنظيمها في 2021».