«كورونا» يغزو أندية NBA

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

اتسعت رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أندية دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، مع تسجيل حالات لدى لوس أنجليس ليكرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس، وأعلن ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية إصابة اثنين من لاعبيه، من دون أن يكشف هويتهما، بينما أعلن فيلادلفيا أن ثلاثة من أفراده خضعوا لفحوص إيجابية، وذلك بعد تأكيد دنفر إصابة أحد أعضائه من دون تحديد ما إذا كان لاعباً أم من الطاقم.

وأكد ماركوس سمارت لاعب بوسطن سلتيكس، انه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وعلّقت منافسات الدوري الأمريكي منذ الأربعاء الماضي، بعد تأكيد إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بالفيروس، ومنذ ذلك الحين، تأكدت إصابة زميله دونافان ميتشل، وكريستيان وود من ديترويت بيستونز، وأربعة لاعبين من بروكلين نتس.