ليون يتبرع بـ300 ألف يورو لمواجهة الفيروس

المصدر: (ليون - د ب أ)

تبرع نادي ليون الفرنسي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف يورو، لتعزيز الإجراءات الصحية المتبعة في بلاده لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر ليون في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه يسعى لدعم الإجراءات التي تتخذها بلاده في مكافحة الفيروس المستجد، بالتحديد في منطقة رون ألب التي تقع بها المدينة والنادي، وخاصة مع وصول عدد المتوفين جراء هذا الفيروس إلى 372، ومن بينهم 108 خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وأضاف البيان إن المبلغ سيتم تقسيمه على قسمين، الأول مبلغ 100 ألف يورو لدعم كل عمليات البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، وتابع ليون في بيانه إن المبلغ المتبقي والبالغ 200 ألف يورو، سيتم تقديمه كدعم لشراء الأجهزة الطبية وإنقاذ الحالات الطارئة في الإقليم.