معلول جاهز لتدريبات الأهلي الجماعية

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن جهوزية التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق، حيث بات جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال مصدر بالجهاز الطبي بالأهلي، إن معلول تعافى من آلام العضلة الأمامية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا في إياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

والذي تعادل فيه الفريقان 1/‏1 ليتأهل النادي المصري للدور قبل النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً 2 /‏ صفر، وكان الاتحاد المصري، قرر تعليق مسابقات الدوري المحلي، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.